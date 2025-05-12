В США высказались об инциденте с Макроном и Мерцем в поезде

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц «выглядели чрезвычайно виноватыми» во время инцидента со странным «пакетиком» в поезде, рассказал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

Аналитик отметил, что, с высокой долей вероятности, предмет, который Макрон пытался скрыть от журналистов, является пакетиком.

Ранее сообщалось, что лидеры Франции, Соединенного Королевства и Германии во время поездки по Украине в поезде решили провести пресс-конференцию.

После того, как журналисты зашли в вагон, Мерц прикрыл ладонью продолговатый предмет, а Макрон схватил странный «пакетик» и убрал его со стола.

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Комментаторы в соцсетях предположили, что президент Франции спрятал пакетик с кокаином, а канцлер ФРГ — специальную ложку для его употребления.