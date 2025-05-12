Зеленский раскрыл схему обогащения в юмористической программе

Большинство помнит скетчи Зеленского в юмористических шоу, задолго до того, как комик подался в президенты. Внимательные зрители обратили внимание — Зеленский буквально предсказал судьбу Украины в одном из своих выступлений. Об этом рассказывает «Царьград».

Опять про деньги

В далеком 2005 году на украинском ТВ выходило шоу «Студия Квартал-95». После КВН Зеленский решил укрепиться на украинском телевидении, где выпускал шутки на разные темы. В одном из выпусков Зеленский рассуждал и об экономике страны. Кто бы мог подумать, что в какой-то момент его слова станут буквально методичкой.

В своем выступлении комик заметил, что на Украине особенный уровень экономики. «Попрошайничество», как прямо сказал Зеленский. «Всё очень просто: мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверена цыганами. Мы просто её опробовали в рамках геополитики и без гитар. Это не какая-то финансовая пирамида очередная. Нет, всё просто: вы даёте нам свои деньги, мы вам потом их не возвращаем». Удивительно, насколько пророческими оказались слова из скетча Зеленского.

Однако для большинства адекватных людей это выступление не кажется забавным. С этим согласен и украинский публицист Михаил Онуфриенко. По его мнению, Зеленский просто говорил о том, что совсем скоро произойдет, о шутках тут и речи нет.

«Он ничего не скрывал. Говорил честно, как оно дальше будет. А они ржали... И до сих пор ржут, но как-то нервно...» - говорит Михаил.

Эта сценка особенно ярко пересматривается на фоне скандала с американскими деньгами, которые Трамп в какой-то момент попросил у Украины назад. Естественно, Зеленскому просто нечем отдавать, кроме ресурсов своей страны. Волнует ли Зеленского мнение народа на этот счет? Сомнительно. Даже на вопрос Трампа Зеленский не смог нормально и четко ответить: «Я не знаю, где все эти деньги. 100 млрд помощи от США - не 500, не 350, не 700. Сто Украина получила, и мы за это очень благодарны».

Еще раньше бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не постеснялся назвать свою страну банкротом. Причем в таком положении Украина оказалась после того, как к власти пришел Зеленский. Очевидно, политик из Зеленского никакой, глубоких познаний в экономике у него просто нет, как и в политических процессах. Зеленский получил огромные деньги от США, но куда они пошли и на что, вероятно, он действительно не понимает, так как для этого необходимо посвятить долгие годы изучению политических и экономических структур, по крайне мере, в своей стране. Подобный подход удивил даже Трампа, который также по большей части бизнесмен, а не политик.