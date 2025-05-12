Папа Римский пошутил над теннисистом из-за неблагозвучной фамилии

Папа Лев XIV отшутился по поводу фамилии первой ракетки мира Янника Синнера, которая с английского переводится как «грешник», пишет Libero Quotidiano.

© википедия

На встрече с журналистами в Ватикане зашла речь об организации благотворительного теннисного матча в поддержку миссионерских обществ. Понтифику понравилась эта идея.

«Только не приводите Синнера», — пошутил он.

23-летний Синнер выступает за Италию. Он - первая ракетка мира в одиночном разряде и победитель трёх турниров Большого шлема.