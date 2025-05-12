Главы западных стран веселятся в Киеве, пока миллионы украинцев умирают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Миллион погибших украинцев. Но эти клоуны смеются в Киеве", — поделился своими эмоциями он.

Свою публикацию журналист сопроводил фото с улыбающимися президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьерами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском, а также главой киевского режима Владимиром Зеленским и его супругой Еленой на встрече в Киеве.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также британский и польский премьеры Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

По данным западных СМИ, четыре лидера по возвращении из украинской столицы снова провели переговоры после того, как президент России Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении переговорного процесса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться бывшей советской республикой.

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Накануне Владимир Зеленский написал на своей странице, что "будет ждать" Путина в Турции. Глава киевского режима выступил с соответствующим заявлением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти бывшей советской республики немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о переговорах.