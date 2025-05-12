Пока вы не уснули: ультиматум Каллас России и тайные переговоры Украины и РФ

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Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выступила с ультиматумом в адрес России в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. По мнению Каллас, начало переговорного процесса возможно только после прекращения огня.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — заявила Каллас.

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Трамп поддержал инициативу лидеров ЕС об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп в частном порядке поддержал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Польши Дональда Туска о санкциях против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, Трамп одобрил заявление лидеров ЕС и дал понять, что поддержит их в вопросе санкционного давления, если это будет необходимо.

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В Киеве рассказали о тайных переговорах России и Украины

Украина вела тайные переговоры с Российской Федерацией в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове, поделился подробностями нардеп. По мнению Гончаренко, не стоит верить заявлениям о невозможности переговоров с российской стороной, поскольку они уже были не один раз. Депутат Рады пообещал, что однажды расскажет, почему они провалились, но в данный момент делать этого не будет «по очевидным причинам».

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Елисейский дворец прокомментировал скандальное видео с Макроном

Елисейский дворец прокомментировал видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который во время поездки в Киев на поезде попытался спрятать от журналистов некий пакетик. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте резиденции в соцсети Х (ранее Twitter; заблокирована в РФ).

Во дворце утверждают, что предмет, который Макарон пытался спрятать - это "простая салфетка", а не упаковка от наркотиков.

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Посла России вызвали в МИД Польши

Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел. Об этом журналистам сообщила заместитель главы МИД Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.

«Посол России вызван сегодня в МИД», — заявила Мосциская-Дендыс.

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Раскрыты детали роскошной жизни нового Папы Римского

© EPA/TACC

Появились детали роскошной жизни нового папы римского Льва XIV, бывшего американского кардинала Роберта Прево. О том, как живет понтифик после инаугурации, рассказало издание New York Post.

По данным СМИ, скоро понтифику вручат уникальное Кольцо рыбака из золота 999 пробы стоимостью около 520 тысяч долларов (42 миллиона рублей), украшенное гравировкой с именем папы и изображением апостола Петра.

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Появились подробности страшной смерти финалистки «Миссис Россия»

© Соцсети

В Москве задержали подозреваемого в убийстве эстрадной скрипачки и финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер. Им оказался врач-хирург, с которым женщина проживала в последнее время.

Как сообщили ТАСС в Тимирязевском суде Москвы, мужчина сильно избил Наталью во время ссоры. Скрипачка скончалась в результате полученных травм.

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Банки стали чаще обманывать россиян

Банки не раскрывают клиентам всю информацию об условиях по накопительным счетам и вкладам, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга, проведенного Ассоциацией развития финансовой грамотности.

44,85% недобросовестных практик при продажах услуг в офисах банков приходится на ненадлежащее информирование об условиях открытия и ведения накопительных счетов, показал мониторинг. На такие нарушения пришлось 87 из 194 выявленных случаев. Нарушением посчитали отсутствие информации и информационных материалов в офисах банков.

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Умерла балерина Алла Осипенко

© Михайловский театр/Telegram

Утром 12 мая умерла на 93-м году жизни народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко. Об этом рассказала РИА Новости ее невестка Оксана Базилевич.

По ее словам, балерина скончалась рано утром 12 мая.

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В России стартовала масштабная распродажа автомобилей

На прошлой неделе крупные автодистрибьюторы обновили свои прайс-листы. Lada предложила покупателям впечатляющие скидки до 240 тысяч рублей, в то время как «Москвич» увеличил цены на новые модели.

Автоэксперт Олег Мосеев сообщил, что Lada представила специальные предложения на востребованные модели. Так, Granta и Niva Legend стали дешевле на 50–100 тысяч рублей, Largus и Vesta снизились в цене на 170–200 тысяч рублей, а максимальная скидка на Vesta Sportline составила 240 тысяч рублей. В то же время, новые модели отечественного автопрома, такие как «Москвич 3» и «Москвич 6», подорожали на 38–53 тысяч рублей, а УАЗ увеличил цены на «Хантер» и «Патриот» на 45–55 тысяч рублей.

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