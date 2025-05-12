Новый папа Лев XIV: кем были его 13 предшественников?

Через две недели после смерти папы римского Франциска в Сикстинской капелле начался конклав по избранию его преемника. Им, через два дня размышлений, стал кардинал Роберт Превост — отныне Лев XIV. Журнал Smithsonian подробнее рассказал о традиции пап брать новые имена и о том, кем были тезки-предшественники Льва XIV.

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Примерно половина пап за всю историю церкви (130 из 267) брали другие имена по избранию. Практика началась с Иоанна II в 533 году, и некоторые имена определенно более популярные, чем другие. Например, Иоанн (21), Григорий (16), Бенедикт (15), Климент (14) и Лев (14).

Некоторые папы брали имена предшественников, которым хотели подражать, а другие — в качестве сигнала к тому, что они намерены отойти от традиций. Так, папа Франциск стал первым, взявшим имя в честь Франциска Ассизского, известного своей приверженностью, беднякам.

Лев I (440-461)

Оригинальный папа Лев больше всего известен своим столкновением с Аттилой в 452 году. Он привел делегацию к лагерю вождя гуннов в северной Италии и якобы убедил их не вторгаться в Рим. Через несколько лет, когда город разорило племя венделов, он вел переговоры о безопасности невинных жителей. Лев I — единственный папа, которого нарекли «Великим», и один из 83, попавших в лик святых.

Лев II (682-683)

Лев II умер менее чем через год после начала своего папства. Его описывали как красноречивого человека, компетентно знающего Библию, греческий язык и латынь, а также владеющего псалмами и песнопениями. Он также был талантливым хористом, отточившим мелодии григорианских пений.

Лев III (795-816)

Лев III, едва став папой, подвергся атаке со стороны последователей предыдущего понтифика, Адриана I. Он даже попросил короля Карла Великого о защите, и тот отправил в Рим комиссию, которая дискредитировала обвинения в адрес Льва III. Благодаря этому Карл Великий получил от папы титул императора священной Римской империи, что дало монарху статус, аналогичный византийским императорам в Константинополе.

Лев IV (847-855)

Лев IV был избран примерно в то же время, что сарацины разгромили Рим, из-за чего город был охвачен страхом. Папа приложил немало усилий для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем: от ремонта поврежденных зданий до постройки сотен новых фортификаций, включая стену, защищавшую Ватиканский холм.

Лев V (903), Лев VI (928-929) и Лев VII (936-939)

Три понтифика, удержавшихся на должности непродолжительное время в период Saeculum obscurum — «темный век» папства. За эти годы трон папы 20 раз сменил хозяев, многие из которых были убиты в результате покушений. Так, Лев V продержался лишь два месяца, пока его не сместил кардинал по имени Кристофер. Последний многими источниками считается антипапой.

Лев VIII (963-965)

Ученые много спорили о легитимности Льва VIII, часто называемого антипапой — по крайней мере, на протяжении части его правления. Он был избранным кандидатом императора Отто I, который продвигал кандидата после смещения его предшественника, Иоанна XII. Но вскоре после того, как Отто покинул рим, синод сместил Льва и вернул папство Иоанну. А после его смерти церковь избрала Бенедикта V… Который потерял папство по возвращению Отто в Рим.

Лев IX (1049-1054)

Лев IX был важной фигурой в Великой схизме, разделившей церковь на православную и католическую. Напряжение между двумя сторонами достигло пика в 1054 году, когда Лев и патриарх константинопольский Михаил Кируларий отлучили друг друга от церкви. Процедуру аннулировали лишь 1 000 лет спустя, в 1965-м.

Лев X (1513-1521)

В 1517 году богослов Мартин Лютер опубликовал свой труд «95 тезисов», изобличавший коррупцию в католической церкви. Текст, ставший одной из первопричин протестантской реформации, широко распространялся, и в какой-то момент попал ко Льву X. Он немедленно заклеймил Лютера еретиком и потребовал, чтобы тот отрекся от своих слов. Лютер отказался, и Лев X отлучил его от церкви в 1521-м.

Лев XI (1605)

Лев XI — один из рекордсменов по самому короткому правлению среди пап. Он стал понтификом 1 апреля 1605 года, а умер уже 27 апреля.

Лев XII (1823-1829)

Лев XII был известен своими консервативными взглядами и решениями. За время своего правления он отверг индифферентизм — или идею, что все религии равны между собой, и запретил евреям владеть собственностью. Помимо этого, он возродил практику Святых годов, отведенных для покаяния и прощения.

Лев XIII (1878-1903)

Первый папа, появившийся на пленке! Льва XIII помнят как своего рода мостик между прошлым и настоящим. Он болел за научные открытия, защищал права бедняков и рабочего класса. По словам современников, Лев беспокоился, что церковь может стать прибежищем исключительно для элиты, а не для каждого нуждающегося.