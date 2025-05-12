В Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

Армения извлекла бы пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, возглавляющий командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны Армении, передает Minval в своем Telegram-канале.

По его словам, Сталинградская битва помешала Германии захватить Турцию. По его словам, это привело бы к созданию Великой Армении Берлином. При этом бывший представитель Минобороны страны назвал «тяжелым мифом» то, что Сталинградская битва спасла Армению от вторжения из Турции.

После этого, как сообщает Yerevan.Today, депутат армянского парламента от фракции «Айястан» Арцвик Минасян призвал генпрокуратуру дать правовую оценку данному заявлению Ованнисяна. Он также отметил, что такие заявления являются не только искажением истории, но и попыткой оправдать нацистскую Германию.

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