Глава МИД Франции обратился с призывом к Путину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав его встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Об этом пишет газета Le Figaro.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня. Однако после того, как президент США Дональд Трамп посоветовал Украине принять предложение о переговорах «немедленно», Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Стамбул.

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Глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что Париж считает необходимым добиться прекращение огня, и «в эти выходные в Киеве мы стали свидетелями демонстрации силы и европейского единства с единодушным призывом к безусловному 30-дневному перемирию».

«Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался случаем и предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем Владимира Путина согласиться», - заявил Жан-Ноэль Барро.

Он также назвал «очевидным» то, что без прекращения огня «не будет никаких переговоров о справедливом и прочном мире».