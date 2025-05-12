Каллас выдвинула ультиматум России из-за предложения Путина по переговорам

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выступила с ультиматумом в адрес России в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. По мнению Каллас, начало переговорного процесса возможно только после прекращения огня.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — заявила Каллас.

Ее слова приводит телеканал France 24. Она подчеркнула, что любые мирные инициативы должны сопровождаться реальными действиями, а не только заявлениями со стороны России.

В ночь на 11 мая российский лидер Владимир Путин предложил возобновить диалог с Украиной без условий в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня с 12 мая. Однако после призыва американского президента Дональда Трампа немедленно начать переговоры с Москвой, Зеленский изменил позицию и заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг, хотя ранее отказывался от этого до достижения длительного перемирия.

Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев выразил мнение, что встреча России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, пройдет на уровне дипломатов. Он отметил, что президент России, вероятно, не будет присутствовать и отправит дипломатов, так как подготовка к встрече на высшем уровне требует времени.