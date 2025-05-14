Писториус выступил с резким заявлением о Путине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин якобы не готов к прекращению огня и не хочет вести переговоры. Его слова приводит ZDF.

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«Он [Владимир Путин] вообще не хочет вести переговоры, он хочет продолжать бомбить, воевать и захватывать территории», — утверждает Писториус.

Министр также отказался считать угрозы Европы в адрес России по поводу новых санкций «блефом».

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

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В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.