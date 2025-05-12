Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле, помешал попыткам Европейского союза (ЕС) и Киева укрепить антироссийскую коалицию, пишет Washington Post (WP).

"Этот пост (пост Трампа в соцсети Truth Social) подорвал усилия Европы и Украины по созданию единого фронта против России", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, слова американского лидера застали врасплох даже его спецппредставителя по Ближнему Востоку Кита Келлогга, который повторил за европейцами, что мирные переговоры возможны только после согласия Российской Федерации на 30-дневное прекращение огня.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться бывшей советской республикой.

Накануне Владимир Зеленский написал на своей странице, что "будет ждать" Путина в Турции. Глава киевского режима выступил с соответствующим заявлением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти бывшей советской республики немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о переговорах.