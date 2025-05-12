Европейские страны ополчились против ЕСПЧ

Дания и Италия подготовили письмо с критикой трактовки законов Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и рассчитывают на то, что другие страны поддержат их позицию. Об этом пишет портал Euractiv.

В проекте письма, с которым ознакомилось издание, Копенгаген и Рим предупреждают, что некоторые решения ЕСПЧ расширили значение Конвенции по правам человека «за пределы ее первоначального замысла», а также ограничили право стран «принимать политические решения в своих собственных демократиях».

В частности, страны не устраивает толкование ЕСПЧ законов в рамках «проблем современной нелегальной миграции». «То, что было правильным когда-то, завтра может оказаться неверным», - подчеркивается в документе.

Данию и Италию потенциально могут поддержать в этом вопросе Чехия, Финляндия, Польша и Нидерланды, отмечает издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский союз в попытках «шантажировать» его страну замороженными средствами, чтобы заставить ее изменить свою политику в вопросах миграции и ЛГБТ-пропаганды («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). При этом, по его словам, все претензии ЕС к Венгрии вызваны отнюдь не желанием Европы отстоять верховенство права.