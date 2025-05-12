США начали терять популярность в мире по одной причине

США теряют популярность в мире после прихода к власти американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на «Индекс восприятия демократии» (DPI) за 2025 год.

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«Большинство опрошенных в целом негативно относятся к США, что стало резким снижением [репутации] по сравнению с прошлым годом», — утверждается в публикации.

Исследование было проведено с участием более 110 тысяч респондентов из 100 стран и посвящено восприятию демократии, геополитических вопросов и глобальных сил. Согласно DPI, популярность США особенно снизилась среди жителей стран Европейского союза (ЕС). Бывший генеральный секретарь НАТО, один из авторов исследования Андерс Фог Расмуссен заявил, что он «не удивлен тем, что восприятие Соединенных Штатов так резко упало».

По результатам исследования, Китай впервые опередил США по репутации в мире. Кроме того, постепенно растет популярность России. Что касается популярности отдельных лидеров, президент США Дональд Трамп набрал 27 процентов позитивных оценок, а то время как политику его российского коллеги Владимира Путина положительно оценили 32 процента респондентов. Уровень поддержи председателя КНР Си Цзиньпина также составил 32 процента.

В январе Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи стран мира в 2025 году.