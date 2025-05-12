ЕС выделит Молдавии почти два миллиарда евро

Власти Молдавии и Евросоюз подписали документ под названием «План развития Молдавии», на реализацию которого ЕС выделит 1,9 миллиарда евро до 2028 года. Об этом сообщается на сайте молдавского правительства.

Документ был подписан премьером Молдавии Дорином Речаном и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, посетившей Кишинев. Через «План развития Молдавии» ЕС предоставит стране финансовую помощь, направленную на модернизацию институтов, инвестиции и экономический рост.

«Мы подписали историческое инвестиционное соглашение о будущем Молдавии, которое демонстрирует, что мы уже находимся в середине процесса вступления [в ЕС], и наши европейские партнеры уверены, что мы добьемся успеха», - так это соглашение прокомментировал Речан.

По его словам, «План роста» предполагает реализацию двух важных компонентов: программы реформ и программы инвестиций. Первый компонент включает развитие бизнеса и стимулирование стратегических отраслей, модернизацию транспортной и цифровой инфраструктуры, повышение прозрачности использования государственных средств, совершенствование систем образования, здравоохранения и социальных услуг, «зеленый» переход, энергетическую безопасность/эффективность, а также борьбу с коррупцией.

Второй компонент включает получение инвестиций, направленных на развитие национальной экономики и улучшение качества жизни. Как заявил премьер, речь идет о «конкретных национальных проектах», на реализацию которых без европейской помощи ушли бы десятилетия.

Среди запланированных проектов - ремонт местных, региональных и районных дорог, строительство региональной больницы для 900 тысяч жителей севера Молдавии, расширение лесов, а также ремонт коллективных оросительных систем вдоль рек Прут и Днестр. Поддержка также будет оказана предпринимателям и молодым работникам, которые получат дополнительные выплаты в три тысячи леев (около 14 тысяч рублей) на их первой работе на родине.

«Благодаря внешней солидарности и внутреннему единству, которое мы как общество обязаны укреплять, мы будем готовы стать государством-членом Евросоюза не через 10 лет, не через 20, а через 4 года», - подчеркнул Речан.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной, а также Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ. Также странам необходимо будет внедрить законодательство и стандарты ЕС в разных сферах. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ называл достижимой цель Молдавии по вступлению в Евросоюз к 2030 году.