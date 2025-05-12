Обзор иноСМИ: ужесточение позиции США по Украине, Япония станет «вассалом» Китая

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп не считает Японию государством: Токио станет вассалом Китая»

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские страны начали предпринимать довольно активные усилия, поскольку считают, что США больше не заинтересованы в защите своих союзников. Опрошенные изданием President Online эксперты считают, что Америка оставит без помощи и своих азиатских союзников, включая Японию, которая все еще полагается на США в вопросе своей обороны.

По версии экспертов, США уже давно ощущают «бремя своего постоянного присутствия по ту сторону Тихого океана». При Трампе эта тенденция проявляется в особенно грубой форме, но вряд ли она изменится - независимо от того, каких взглядов будет придерживаться следующий президент США. Это означает, что примерно к середине XXI века Японии придется самостоятельно обеспечивать свою оборону и сдерживание без американской мощи. Если Токио не добьется успеха в этой сфере, Япония станет «вассалом» набирающего силу Китая.

«Опосредованная война» Америки с Россией может обостриться»

Последние комментарии президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса о переговорах с Россией свидетельствуют об ужесточении позиции США на переговорах, пишет Asia Times. Трамп поддержал призыв Украины к 30-дневному перемирию и пригрозил санкциями, если оно будет нарушено. А Вэнс заявил, что Россия «просит слишком многого».

По версии Asia Times, вместе эти комментарии подтверждают растущее нетерпение США в отношении мирного процесса по Украине. В марте Трамп пригрозил ввести строго контролируемые вторичные санкции против тех, кто покупает российскую нефть. Эта угроза также призвана оказать давление на крупнейших нефтяных клиентов России, включая Китай. Если в переговорах не произойдет прорыва, мирный процесс может вскоре рухнуть, считает Asia Times. США готовятся к такому сценарию, угрожая санкциями и поставками оружия Украине. В результате «опосредованная война» Америки с Россией может вскоре обостриться, заключил автор статьи.

«Неопределенность и напряжение перед переговорами по Украине»

Владимир Зеленский заявил, что будет «лично» ждать переговоров с Россией в Турции 15 мая. Как пишет The Economist, этот шаг стал «последним залпом» в «экстраординарном» обмене мнениями между Украиной, Россией, президентом США Дональдом Трампом и лидерами Европы. Этот обмен мнениями полон неопределенности, но все еще представляет собой лучшую надежду на прогресс с начала украинского кризиса, подчеркнул автор статьи.

«Танец» начался с визита четырех европейских лидеров в Киев 10 мая. Там премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал предложение Украины о безусловном 30-дневном прекращении огня как «приближение мира». Целью было побудить Трампа оказать большее давление на Кремль, подчеркивает The Economist. Позже президент РФ Владимир Путин выступил с телевизионным обращением, предложив Киеву прямые переговоры без предварительных условий (прекращение огня он не упомянул). Ответ Трампа в социальных сетях, в котором тот приветствовал «потенциально великий день», казалось, подорвал настойчивость европейцев. У Владимира Зеленского не осталось выбора после того, как Трамп призвал украинцев согласиться на предложение Путина «НЕМЕДЛЕННО». «Накал публичной дипломатии» предполагает серьезные закулисные переговоры - предстоящие дни действительно могут оказаться решающими, подчеркивает The Economist.

«Европа хочет вооружить Украину, но проигрывает гонку со временем»

С момента прихода к власти в США Дональда Трампа европейские лидеры обеспокоены, что больше не смогут поставлять Украине необходимое оружие, пишет The New York Times. Недавно в Верховной Раде заявили, что украинским силам не хватает дальнобойных ракет, артиллерии и, прежде всего, баллистических систем ПВО - большинство из которых производятся в США. К лету 2025 года военная помощь, одобренная администрацией президента США Джо Байдена, закончится, и Трамп, похоже, не хочет ее продлевать.

В пятницу представитель Конгресса заявил, что США одобрили передачу Украине Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и ста ракет ПВО Patriot. Критически важное оружие американского производства ​​не может быть экспортировано - даже если им владеет другая страна - без одобрения правительства США. В то время как европейские лидеры и инвесторы, по-видимому, готовы вкладывать больше денег в производство оружия, руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что потребуется десятилетие, чтобы наладить сборочные линии, подчеркивает NYT. Как заявили в Раде, Европа пытается заменить для Украины потерянную помощь США, но у европейцев нет соответствующих возможностей. Лидеры Европы сталкиваются с двойной проблемой: им приходится перевооружаться самим и снабжать Украину, а их промышленные мощности недостаточно велики, чтобы делать и то, и другое. Кроме того, значительная часть из европейской военной помощи, обещанной Украине в апреле, сводится к обязательствам по производству или закупке оружия в ближайшие годы, а не немедленно.

«Почему США не могут разделить Россию и Китай»

Некоторые западные аналитики призывают США организовать «второй китайско-советский раскол», чтобы «вернуть русского волка в стаю». Они считают, что конфликты с Москвой отвлекают американцев от реальной проблемы - Пекина. Эти аналитики приходят к выводу, что было бы лучше заключить сделку, которая разделит Россию с Китаем и высвободит американские ресурсы для противостояния китайскому вызову, пишет The National Interest.

Как заявил автор статьи, соблазнительная выгода от большой сделки противоречит нескольким реалиям: США не способны оторвать Россию от Китая, а высвободившихся американских ресурсов будет недостаточно, чтобы сдержать или превзойти КНР. В долгосрочной перспективе эта стратегия лишь усилит Россию, подчеркивает The National Interest. Длинная граница между Россией и Китаем способствует созданию совместной инфраструктуры, которая будет способствовать будущей торговле. В то же время конкуренция с Китаем и «победа» над ним - что бы это ни значило для администрации Дональда Трампа - потребует гораздо больше, чем те суммы, которые США тратят на Украину. Превосходство в «битве великих держав» требует стратегического видения, включая разработку вооружений и всеобъемлющие, интегрированные и общеправительственные усилия, которые не достигаются лишь деньгами.