Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян связала «борзость» президента Франции, премьер-министра Британии и канцлера ФРГ с тем, что они прятали от журналистов в поезде на пути в Киев. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Ранее в интернете появилась видеозапись из купе поезда, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ехали в Киев. При виде камер и журналистов французский лидер попытался спрятать подозрительный пакетик с белым веществом, а его немецкий коллега - маленькую ложечку.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, находится ли в свертке сахар или «что-то совсем другое». А Елисейский дворец сообщил, что Макрон перед репортерами убрал со стола салфетку. Прочие гипотезы там назвали «дезинформацией» со стороны «врагов Франции». Что именно за ложечка была на столе, в пресс-службе не уточнили.

По словам Маргариты Симоньян, «знатоки подсказывают, что такая махонькая ложечка, которой ни чай не размешать, ни варенье не съесть, называется снаффспун».

«А здравый смысл подсказывает, что так одновременно решительно и испуганно прячут или сигареты в 14 лет от мамы, или кокаин в 47 лет от общественности», - заметила она.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» также констатировала, что именно поэтому европейские лидеры «такие борзые» и «в полном отрыве от реалий», а молчание про ложечку «подтверждает, что это был снаффспун».