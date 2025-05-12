СМИ сообщили о завершении эпохи евро-американского альянса

Традиционный альянс между США и европейскими странами, существовавший с момента окончания Второй мировой войны, подошел к концу. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

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«Эпоха евро-американского альянса <...> завершилась. Умиротворение США не сработает», — говорится в материале.

По словам журналистов, европейским государствам пора взять свою судьбу в собственные руки и перестать надеяться на поддержку Вашингтона. В противном случае они рискуют превратиться в «вассалов США» или одну из частей новой сферы влияния РФ.

В публикации подчеркивается, что в последнее время американские власти стали непредсказуемыми и даже враждебными по отношению к странам Европы. Как отметили авторы статьи, сейчас Вашингтон пытается ослабить государства региона путем «внешнего давления и хищнических практик». При этом последние, в том числе, включают в себя торговый шантаж.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новой системы пошлин на товары, поставляемые из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, при этом для отдельных государств этот показатель оказался значительно выше. В частности, товары из стран — членов Европейского союза (ЕС) обложили тарифами в размере 20%.

В мае Европейская комиссия пригрозила ввести ответные пошлины на американскую продукцию на сумму €95 млрд. В заявлении уточнялось, что региональное содружество примет соответствующее решение, если торговые переговоры ЕС и США завершатся провалом.