Бегемот в Китае разогнал посетителей зоопарка громким пуком

В китайском зоопарке бегемот по кличке Цзюмэй разогнал надоедливых посетителей громким и продолжительным пуком. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента добра».

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Сотрудник зоопарка вовремя почувствовал неладное и попытался предупредить людей, но предотвратить инцидент не удалось, говорится в Telegram-канале.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в январе поделилась кадрами с малышкой-пандой Катюшей и ее естественными процессами в организме.

23 апреля в Московском зоопарке панда Диндин, мать Катюши, решила, что ее дочь уже достаточно взрослая для самостоятельной жизни. В природе панды заботятся о потомстве до исполнения ему двух лет, а 24 апреля Катюше исполнился один год и восемь месяцев. Диндин долго кормила своего ребенка молоком, обучала базовым навыкам, приучала к бамбуку и другим продуктам. Сейчас первая панда, которая родилась в Москве, питается, как взрослая: ест бамбук, морковь, яблоки, батат и специальные панда-кейки.