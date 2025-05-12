Новое семейное фото Меган Маркл оказалось в центре скандала

Накануне, 11 мая, некоторые страны отметили День матери. Например, немало американских знаменитостей в социальных сетях выложили фотографии и видео, на которых показали своих родительниц, а также детей. Не осталась в стороне и супруга британского принца Гарри, малоизвестная актриса Меган Маркл.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлена держащей на руках сына Арчи и дочь Лилибет. Примечательно, что все трое позируют спиной к камере.

"С Днем матери! За то, чтобы всё успевать с радостью! И за этих двух драгоценностей — которые до сих пор пытаются взобраться на "маму-гору", душат меня поцелуями и делают каждый день самым незабываемым приключением. Быть вашей мамой — самая большая привилегия в моей жизни. Я тоже "люблю вас больше, чем все звезды на небе, все капли дождя и всю соль на всей картошке фри в мире", - написала Меган.

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Традиционно она отключила возможность комментирования публикации, но многих пользователей Сети это ничуть не остановило. Многие фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях, но некоторые поклонники возмутились и даже закатили скандал. Дело в том, что им не понравилось, что Меган, Арчи и Лилибет предстали на свежем фото спиной к объективу. Кое-кто счел это банальным неуважением, а не желанием супруги принца Гарри защитить приватность наследников.