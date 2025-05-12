«Челноки и контрафакт»: США предрекли участь России 1990-х

США из-за новых пошлин Дональда Трампа грозят тысячи тонн контрафактного товара, так как уже начала работать схема с челночными закупками. Об этом пишет «Царьград».

Трамп 2 апреля ввел пошлины в размере от 10% до 49% против 185 стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом изначально в отношении Китая были введены пошлины в размере 34%. После того как Пекин предпринял ответные меры, Трамп резко повысил их до 145%. Также в Белом доме предупредили, что Китаю грозят пошлины на импорт в США в размере до 245%.

Сегодня стало известно, что США и Китай по итогам переговоров в Женеве приняли решение о взаимном снижении тарифов на 90 дней, чтобы «ослабить торговую напряженность и дать экономикам время на урегулирование разногласий».

На этом фоне, по данным СМИ, в США уже начала работать хорошо известная в России в 1990-х годах схема, предусматривающая отправку в Китай людей «с клетчатыми баулами», которые покупают все необходимое как туристы и везут обратно якобы для личного пользования, обходя таким образом торговые пошлины.

При этом Пекин уже заявил, что снизит порог налоговых льгот для иностранцев, посещающих страну. Так, если иностранец потратит в одном магазине и в один день в Китае не менее 200 юаней (27 долларов), то он получит право на скидку. Текущий порог скидки — 500 юаней (более 68 долларов). Правительство Китая также намерено расширить список магазинов, имеющих право на налоговый вычет, и увеличить годовые расходы на субсидирование продаж и спроса.

В свою очередь профильный американский журнал Supply Chain Dive подсчитал, что в 2024 году на Китай приходилось 11% всей торговли США и более половины всего импорта составляли электроника, машины, игрушки, спортивное оборудование и мебель.

Таким образом, «челноки» могут привезти в США гаджеты, компьютеры и компьютерные комплектующие, автозапчасти, механические инструменты, игрушки, спортивный инвентарь, изделия из пластика, постельные принадлежности, подушки и одеяла, лампы и осветительные приборы.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обратил внимание на то, что китайская продукция может также продаваться под видом товаров, сделанных в странах, у которых нет больших пошлин с США.

«То есть они будут приклеивать шильдик «сделано в Аргентине», хотя это китайский товар. Вот это уже, конечно, существенный обход этих санкций», - пояснил он.

При этом тенденция с расширением челночной торговли, скорее всего, продлится столько же времени, сколько и острая фаза торговой войны, считает экономист Андрей Бархота.

«Скорее всего, мы будем наблюдать растущий объем челночной торговли, серого импорта, обходных путей, логистики китайских изделий на протяжении шести, а то и девяти месяцев», - заявил он.

Ранее таможенная служба Южной Кореи сообщила о росте числа попыток выдать иностранные товары, в первую очередь из Китая, за корейский экспорт, чтобы обойти пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. По данным таможенников,

в первом квартале текущего года было выявлено нарушений, связанных со страной происхождения товаров, на сумму 29,5 млрд вон (20,8 млн долларов), 97% из них были связаны с поставками в США. При этом за весь 2024 год сума нарушений составила 34,8 млрд вон (23,9 млн долларов).