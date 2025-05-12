СМИ: американские нефтяники жалуются на торговые войны Трампа

Представители американской нефтяной промышленности пожаловались на сложности, возникшие из-за политики администрации президента США Дональда Трампа и его торговых войн. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что с момента инаугурации политика покупка и ремонт оборудования ощутимо подорожали. В пример журналисты привели ситуацию с компанией King Well Service. На одной из ее нефтяных вышек сломался двигатель: если раньше это было бы «простым ремонтом за 6 тысяч долларов», то с нарушением цепочек поставок есть риск и вовсе не найти запасную деталь.

Ситуация усугубляется падением цен на сырье — до 20%. Кроме того, на отрасли также негативно сказывается рост импорта из стран ОПЕК.

«То, что делает Трамп, на самом деле не помогает. Он намного умнее меня, но я не уверен, что он просыпается каждое утро, говоря: "Боже, надеюсь, нефть вернется к 70 долларам". Как я», — заявил глава King Well Service Террел Хардин.

Агентство отмечает, что нефтяная промышленность США решительно поддерживала кампанию Трампа по избранию на второй срок, однако некоторые представители отрасли сейчас чувствуют себя обманутыми. Снижение цены нефти помогает достичь ключевого обещания политика — снижения инфляции. Вместе с тем ситуация «напрягает» основные оплоты республиканцев: штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.