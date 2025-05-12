Трамп принес в свой кабинет неожиданное украшение

Президент США Дональд Трамп разместил в Овальном кабинете статую, изображающую момент неудачного покушения на него. Об этом пишут американские СМИ.

Скульптура, расположенная рядом со столом президента, была впервые замечена во время подписания Трампом указов перед камерами. Она воспроизводит известную фотографию, сделанную в июле 2024 года, где Трамп торжествующе поднимает кулак после того, как пуля задела его ухо.

По данным американских СМИ, автором работы является скульптор Стэн Уоттс, который также планирует создать трехметровый бронзовый памятник с тем же мотивом.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля 2024 года во время его предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания). По данным спецслужб, нападавший, 20-летний Томас Мэттью Крукс, открыл огонь с крыши соседнего здания, но был оперативно нейтрализован службой безопасности. Трамп получил легкое ранение в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.