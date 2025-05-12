Генконсульство прокомментировало клиническую смерть россиянина в Турции

Генеральное консульство РФ в Анталье заявило, что поддерживает связь с матерью пережившего клиническую смерть Никиты Чистокистова. Представители консульства планируют посетить палату больного и обсудить с врачами возможность его транспортировки в Россию.

«Генконсульство России в Анталье проинформировано о данном трагическом инциденте и находится в контакте с матерью пострадавшего», — сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, лечение потребует около 20 тысяч долларов, однако страховщики и туроператор отказались финансировать медицинские расходы.

29-летний москвич получил тяжелые травмы после прыжка с пирса в Анталье, пережив клиническую смерть. Врачи готовят пациента ко второй операции, однако его состояние остается критическим. В данный момент парень находится в коме, об этом сообщает «Царьград».