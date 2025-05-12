Одна страна сообщила о подготовке к визиту Путина

Иран начал подготовку к официальному визиту президента России Владимира Путина, российского лидера ждут в Тегеране. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, его слова передает РИА Новости.

«Поездка президента Путина в Тегеран на данном этапе находится на стадии проработки, ведутся необходимые приготовления», — отметил он.

18 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить страну. Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи выразил надежду, что этот визит состоится в течение 2025 года. Он также сообщил, что иранская сторона ожидает назначения дат визита.