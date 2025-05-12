Под давлением Трампа: как Зеленский менял свою позицию по переговорам с Россией

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами и озвучил предложение провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским без предварительных условий 15 мая. Площадкой для беседы он выбрал Стамбул (Турция).

Заленский заговорил о желании поговорить с РФ, одновременно с тем, чтобы заявить об приостановке огня. Возглавляющий комитет Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что Киев, вместо того чтобы искать компромиссные решения для урегулирования ситуации, отвечает на предложение президента России о переговорах выдвижением ультимативных условий. Что известно о переговорах в Турции — в материале URA.RU.

Реакция Зеленского на предложение Путина

Позитивный сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о переговорах спустя почти девять часов после его обращения. Украинский лидер расценил призыв к диалогу как позитивный сигнал. «Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали. „, — отметил он.

Однако Зеленский тут же поставил условия для диалога. Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к диалогу с Москвой при условии официального подтверждения со стороны России полного прекращения боевых действий.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Зеленский решил лететь лично, но Турции о его планах не сообщали

Позже Зеленский выразил готовность 15 мая в Турции лично встретиться с Путиным. Но отметил, что необходимым условием для этого является официальное подтверждение Россией полного и долгосрочного прекращения огня, начиная с 12 мая.

«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Однако в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что не располагают сведениями о возможном визите президента Украины.

Уточняется, что поехать в Стамбул Зеленский решил поехать после требования американского президента Дональда Трампа. После заявления Путина Трамп написал в своей соцсети, что глава Украины должен немедленно согласиться на переговоры с Россией.

Что говорят в СМИ

Зеленский полетит в любом случае

После Зеленский выразил готовность принять участие в переговорах с российским лидером, вне зависимости от того, согласится ли российская сторона на прекращение огня. Об этом сообщил Axios. Как отмечает издание, стороны обсудят «необходимые основы для дипломатии», что поспособствуют прекращению боевых действий на территории Украины.

От предложения России нельзя отказаться

По оценкам зарубежных изданий, предложение Путина создает для Киева неприятную ситуацию, при которой официальное отклонение мирных предложений может оказаться затруднительным, особенно с учетом усиливающегося давления со стороны мирового сообщества. Об этом сообщило итальянское издание Corriella Della Sera.

Зеленский предпочитает выдвигать ультиматумы

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с журналистами отметил, что вместо поиска взаимоприемлемых путей урегулирования Киев реагирует на инициативу президента России Владимира Путина о переговорах выдвижением ультимативных требований.

«Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин.

В США сомневаются, что Украина заключит сделку с Путиным в мае

Трамп выразил сомнения по поводу возможности достижения соглашения между Украиной и Россией.