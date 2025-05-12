Известный журналист был убит киллерами выстрелом в голову по дороге на работу

Известный перуанский журналист, репортер и радиоведущий Рауль Селис Лопес был расстрелян двумя неизвестными на мотоцикле, когда 7 мая направлялся на работу.

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Инцидент произошел в Икитосе, крупнейшем городе перуанской Амазонии.

70-летний Лопес, помимо прочего, был ведущим ежедневного утреннего шоу Hora Zero на Radio Karibeña, где регулярно затрагивал тему коррупции и преступности в Перу, делая акцент на деятельности ОПГ в родном городе.

Как передает сайт Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом), ни одна из личных вещей журналиста не пропала, что, по мнению наблюдателей, говорит о заказном убийстве.

Отмечено: репортер, по всей видимости, был добит контрольным выстрелом в голову.

Профобъединения журналистов требуют "немедленного и тщательного расследования" ЧП. У полицейского управления города прошел митинг.