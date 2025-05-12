Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обвинил репортеров в «раздувании» слухов о разногласиях между американским и израильским лидерами. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израили Биньямином Нетаньяху в последнее время стали весьма напряженными из-за разногласий по вопросам Ирана и сектора Газа.

Однако, по словам Стива Уиткоффа, он может подтвердить, что встречи между двумя лидерами проходят в дружелюбной атмосфере и Трамп и Нетаньяху «на самом деле хорошие друзья».

NBC: отношения Трампа и Нетаньяху стали напряженными за последние две недели

«Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно? Есть сотрудник газеты, который слышит о небольшом разногласии по поводу чего-то, на что нормальные люди вроде меня и вас не обратили бы внимания, но именно этот газетный репортер затем собирает это в какую-то большую статью о каких-то огромных проблемах, которые есть между ними. Это нелепо», - подчеркнул спецпосланник президента США в интервью порталу Breitbart.

Напомним, что, по данным СМИ, ранее экс-советник по нацбезопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа тем, что слишком тесно общался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и был солидарен с ним в том, что пришло время наносить удары по Ирану.