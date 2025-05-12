ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.