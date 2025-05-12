В соцсетях набирают популярность посты о пророчестве Вольфа Мессинга на май 2025 года, касающемся России и Украины, рассказал «Царьград». Мессинг - артист, выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей», ему приписывают сверхъестественные способности.

Как отмечает «Царьград», в 60-х годах Мессинг, который «был вхож в высокие кабинеты», говорил о неизбежности конфликта вокруг Украины. Он якобы предупреждал, что России придется защищаться от агрессии объединившегося Запада, но попытки сломить страну окажутся тщетными.

По данным «Царьграда», Мессинг считал, что с окончанием конфликта вокруг Украины западные страны столкнутся с «глобальной встряской» и «кризисом, которого ранее там не видели». Главный перелом, как якобы говорил Мессинг, должен состояться в мае 2025 года. Как отмечает «Царьград», на фоне последних событий многие начали считать, что «пророчество Мессинга» сбывается.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Глава США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Как отмечает «Царьград», Мессинг считал, что после окончания конфликта славянские народы «объединятся между собой для противостояния Западу». Также он якобы прогнозировал для России «глобальные экономические изменения, основанные на социальной справедливости».