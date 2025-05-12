Украина вела тайные переговоры с Российской Федерацией в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове, поделился подробностями нардеп. По мнению Гончаренко, не стоит верить заявлениям о невозможности переговоров с российской стороной, поскольку они уже были не один раз. Депутат Рады пообещал, что однажды расскажет, почему они провалились, но в данный момент делать этого не будет «по очевидным причинам».

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Российской Федерацией, если та откажется от перемирия.

«Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сообщил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться бывшей советской республикой.

Axios: Зеленский прилетит в Турцию на переговоры даже без прекращения огня

Накануне Владимир Зеленский написал на своей странице, что "будет ждать" Путина в Турции. Глава киевского режима выступил с соответствующим заявлением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти бывшей советской республики немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о переговорах.