Ермак заявил, что в Ватикане Зеленский и Трамп "почувствовали" друг друга

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский "почувствовали" друг друга на личной встрече в Ватикане. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в политике, как и в жизни, может произойти одна "короткая и откровенная" встреча тет-а-тет, которая будет очень важна.

"Я думаю, что они почувствовали друг друга", - подчеркнул глава офиса.

Ермак отметил, что знает о содержании беседы только то, что ему позже рассказал сам Зеленский.

При этом он добавил, что всегда настаивал именно на личной встрече Зеленского и Трампа - по мнению Ермака, лишь после подобной беседы тет-а-тет могли бы произойти изменения в отношениях политиков.

Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

Американский и украинский политики провели беседу во время похорон Папы Римского Франциска.