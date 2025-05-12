Появились детали роскошной жизни нового папы римского Льва XIV, бывшего американского кардинала Роберта Прево. О том, как живет понтифик после инаугурации, рассказало издание New York Post.

По данным СМИ, скоро понтифику вручат уникальное Кольцо рыбака из золота 999 пробы стоимостью около 520 тысяч долларов (42 миллиона рублей), украшенное гравировкой с именем папы и изображением апостола Петра.

Как отмечается, Лев XIV получит доступ к апартаментам в Апостольском дворце Ватикана и резиденции в дворцовом комплексе Кастель-Гандольфо площадью 55 гектаров с видом на озеро Альбано. Также, согласно материалу, папа унаследует пуленепробиваемый электромобиль Mercedes-Benz Popemobile белого цвета, стоимостью около 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей), передает NYP.

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8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США.

9 мая Лев XIV провел свою первую мессу, в которой приняли участие все кардиналы-выборщики. Папа римский выразил радость от присутствия среди «дорогих братьев» и подчеркнул, что рассчитывает на их поддержку в предстоящем пути.