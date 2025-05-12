СМИ: лидеры Европы посоветовали Киеву принять предложение Путина

Главы Британии, Франции, Германии и Польши порекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщает Le Monde.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая. Перед этим Киев призвал Россию к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море». Этот призыв поддержали страны ЕС и Британия - европейские лидеры заявили, что против России будут введены новые санкции, если она откажется от прекращения огня.

Требование 30-дневного перемирия было озвучено по итогам визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска, премьера Британии Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует прекратить поставки западного оружия Украине на предлагаемый период перемирия.

По данным Le Monde, вернувшись из Киева, европейские лидеры снова провели переговоры и обсудили предложение Путина о встрече с Украиной в Стамбуле. Они пришли к выводу, что Зеленскому стоит согласиться на это.

«Они <…> посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем», - подчеркивается в статье.

Как отмечает Le Monde, долгое время табуированная тема прямых переговоров теперь обсуждается на Украине под давлением администрации президента США Дональда Трампа. Европейские лидеры заявили Зеленскому, что ему стоит принять предложение Путина, чтобы не выглядеть «разжигателем» в глазах Трампа.