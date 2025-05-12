Дональд Трамп попытался оправдаться за подарок стоимостью 400 миллионов долларов США, который сделала ему королевская семья Катара. Роскошный самолет Boeing 747-8 будет использоваться вместо старого президентского борта. Об этом сообщает Ura.ru.

«Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Boeing 747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки», — заявил Трамп в социальной сети Х.

Против подарка уже выступили представители Демократической партии, несмотря на то, что это сэкономит средства налогоплательщиков. По словам критиков, «Воздушный дворец» станет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством.

Boeing уже несколько лет сталкивается с проблемами при постройке двух новых президентских бортов. Долгое время компания не могла найти квалифицированных сотрудников для выполнения правительственного заказа. Также СМИ писали, что стоимость программы обновления Air Force One превысила уже 2,8 миллиарда долларов США. В последний раз глава государства получал новый лайнер 40 лет назад.

На чем будет летать Дональд Трамп — в галерее «Рамблера».