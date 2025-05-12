Число покинувших Эстонию россиян превысило приток впервые за 20 лет

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Отток граждан России из Эстонии превысил приток впервые за 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные департамента статистики страны.

Отток россиян из Эстонии впервые за 20 лет превысил приток
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В прошлом году в Эстонию прибыли 600 россиян, что оказалось почти трехкратным снижением по сравнению с 2019 годом, когда туда приехали около 1,7 тысячи россиян.

Как указал департамент, данные устанавливаются на фоне общего оттока. Около 50% эстонских мигрантов переехали в Финляндию, Россию, Великобританию, Германию и США.

Ранее СМИ сообщили, что россияне и финны стали массово продавать купленную ранее недвижимость в Эстонии. В прошлом году количество таких сделок было в разы больше, чем число сделок по покупке. Например, в столичном уезде Харьюмаа граждане России продали 176 домов, а купили – 28.

Тем временем эстонская партия Isamaa предложила проект закона по закрытию границы с Россией. Ее лидер Урмас Рейнсалу объяснил необходимость такого решения "гибридными атаками", которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников.

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