США и Китай договорились о 90-дневном снижении тарифов на 115 процентов

США и Китай договорились существенно снизить тарифы на товары на 90 дней после переговоров, состоявшихся в Женеве в минувшие выходные.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что "обе стороны снизят свои тарифы на 115%" на 90 дней. Так, пошлины США в отношении Китая составят 30%, тарифы КНР снизятся до 10%.

Стороны также создадут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. "Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или третьей стране по соглашению сторон", - сообщается в документе на сайте Белого дома.

Напомним, что ранее США подняли пошлины на китайские товары до 145% (включая 20-процентную пошлину, введенную для борьбы с импортом фентанила в США). В ответ Пекин повысил тарифы на импорт из США до 125%.

Как пишут западные СМИ, Бессент сообщил журналистам, что "обе стороны в ходе переговоров проявили большое уважение" и что "обе страны заинтересованы в сбалансированной торговле".