В офисе Зеленского назвали одного лидера в обеспечении перемирия

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у США должно быть лидерство в обеспечении потенциального перемирия с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

«Лидерство должно быть в США, потому что они действительно могут это (соблюдение перемирия, — прим. «Ленты.ру») все мониторить с помощью своих спутников», — заявил Ермак.

Глава Офиса президента Украины также отметил, что важно определить механизм действий в случае нарушения перемирия. По его словам, если такового нет, то в будущем будет сложно определить, кто нарушил перемирие.

В России назвали главное условие перемирия с Украиной

Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина не получала предложений от США по мирному урегулированию конфликта. Однако чиновник отметил, что в Вашингтоне хотят закончить конфликт России и Украины.