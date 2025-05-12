Польша приняла решение о закрытии генконсульства РФ

Польша приняла решение о закрытии российского генконсульства в Кракове. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в соцсети Х.

В пояснении к своему посту дипломат сослался на доказательства, якобы подтверждающие причастность российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

В конце октября 2024 года польские власти также приняли решение о закрытии диппредставительства РФ в Познани. В связи с этим пребывание сотрудников российского ведомства на территории государства было признано нежелательным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг проявлением русофобии и "шпиономании" и предупредила об ответе, который последовал в январе 2025 года, когда Россия закрыла польское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра

Более того, МИД РФ объявил трех польских дипломатов persona non grata, предупредив о дальнейших жестких ответных мерах на недружественные действия.