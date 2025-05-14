Иран предложил США создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Иран предложил создать совместное предприятие по обогащению урана с участием других арабских стран и с привлечением американских инвестиций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех чиновников Исламской Республики. Как сообщает газета, создание такого консорциума должно стать альтернативой требованию Вашингтона о свертывании ядерной программы Тегерана.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предложил эту идею американскому спецпредставителю Стиву Уиткоффу на переговорах двух стран 11 мая.

"Пока не ясно, насколько осуществимым может быть региональное ядерное предприятие, если в нем будут участвовать Иран и два его крупнейших конкурента - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты", - отмечается в статье.

По словам источников издания, Иран смог бы обогащать уран до 3,67%, т.е. до уровня ниже необходимого для создания ядерного оружия, а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

"Основным отличием [от ядерной сделки 2015 года] было бы присутствие на месте представителей других стран - возможно, даже Соединенных Штатов - для обеспечения дополнительного уровня надзора и участия", - говорится в материале.

Как уточняется, эта договоренность будет иметь постоянный характер и не будет ограничена сроком действия в 15 лет. 11 мая в оманском городе Маскат состоялся четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США. В МИД республики по их итогам заявили о сближении позиций сторон по ядерному вопросу. Новый раунд обсуждений был более детальным: Тегеран и Вашингтон затронули темы, по которым их взгляды не совпадают, и им удалось лучше понять позиции друг друга. По информации МИД Омана, стороны говорили о соглашении, предполагающем полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.