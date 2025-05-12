Ермак раскрыл детали готовящихся санкций против России

Lenta.ru

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что знает детали нового санкционного пакета, который может быть применен против России. Его слова передает «РБК-Украина».

По его словам, новый пакет «очень жесткий» и может быть скоординирован с санкционными пакетами Британии, Канады и стран Европы.

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«Российская экономика не в том состоянии, чтобы еще переносить новые санкции. Новые санкции усилят все эти процессы», — заключил он.

Ранее Ермак Киев продолжает требовать предварительной остановки огня на 30 дней для начала ведения переговоров.

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