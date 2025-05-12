В ФРГ удивились реакции Макрона и Мерца на предложение Путина

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона канцлера Германии Фридриха Мерца не начинать российско-украинские переговоры до полного прекращения огня вызывает удивление. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ Владимир Зеленский сначала заявил, что это возможно только в случае согласия Москвы на 30-дневное прекращение огня, однако позднее отметил, что намерен ждать российского лидера «лично».

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон заметили, что переговоров быть не может «пока говорит оружие».

В свою очередь в Handelsblatt задались вопросом, почему европейские лидеры отреагировали именно таким образом на предложение о мирных переговорах, так как «нет ни одного сценария, при котором это могло бы нанести вред».

«Во многих войнах разговоры о возможном мире начинались в то время, когда убийства продолжались. Во время войны во Вьетнаме прошло почти три года между первой встречей госсекретаря США Генри Киссинджера с его коллегой из Северного Вьетнама Ле Дык Тхо и Парижским соглашением, которое должно было положить конец войне», - отмечается в статье.

При этом немецкое издание уверено, что если встреча в Стамбуле все же состоится, то урегулирование украинского кризиса «пойдет быстрее».

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