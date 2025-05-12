Призыв президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца не начинать переговоры между Российской Федерацией и Украиной до полного прекращения боевых действий вызывает недоумение, пишет Handelsblatt.

"Но почему бы и нет? Во многих войнах разговоры о возможном мире начинались в то время, когда убийства продолжались", - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, если встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского действительно произойдет, урегулирование вооруженного конфликта на Украине "пойдет быстрее".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных средств массовой информации и предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что допускает достижения реального прекращения боевых действий, которое будет соблюдаться бывшей советской республикой.

СМИ рассказали, прилетит ли Зеленский в Турцию 15 мая

Накануне Владимир Зеленский написал на своей странице, что "будет ждать" Путина в Турции. Глава киевского режима выступил с соответствующим заявлением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти бывшей советской республики немедленно согласиться на предложение Владимира Путина о переговорах.