Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, в каком случае согласится на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью телеканалу TF1.

Макрон назвал условие для переговоров с Путиным и подчеркнул, что это возможно после прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что диалог с российским лидером необходим.

«Да, конечно, я это сделаю в прозрачной манере, в координации с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и европейскими партнерами», — уточнил он.

Макрон не исключил введения новых санкций против России в ближайшие дни

Ранее Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая. Позднее американское издание Axios выяснило, что украинский лидер прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае.