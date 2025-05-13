Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд с официальным визитом, открывающим его четырехдневное турне по странам Ближнего Востока.

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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию во вторник утром, чтобы начать четырехдневную поездку по региону Персидского залива», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, ключевое внимание в ходе визита будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что главной темой турне станут вопросы бизнеса: Трамп намерен вернуться в США с контрактами и инвестиционными обязательствами на сумму около одного триллиона долларов.

До этого стало известно, что американский лидер с 13 по 16 мая совершит турне по Ближнему Востоку и посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).