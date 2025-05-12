Признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» заявила о роспуске

Признанная на территории Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» заявила о самороспуске. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в агентстве Rudaw.

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Кроме того, в партии приняли решение остановить боевые действия с Турцией, которые длились порядка 40 лет.

— РПК сообщила, что на конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена, — уточнили в агентстве.

1 марта «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Анкарой в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана.

В начале января текущего года новые власти Сирии требовали от боевиков РПК, которые базировались на севере страны и были признаны Турцией террористической организацией, безоговорочно сложить оружие.

В прошлом году организацию также обвиняли в том, что она причастна к организации теракта в Анкаре. 23 октября взрыв произошел на объекте Tusaş. Трое террористов с автоматами подъехали на машине ко входу на территорию аэрокосмической компании и бросили ручную гранату.