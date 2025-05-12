Елисейский дворец прокомментировал видео с Макроном и его странным пакетиком
Елисейский дворец прокомментировал видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который во время поездки в Киев на поезде попытался спрятать от журналистов некий пакетик. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте резиденции в соцсети Х (ранее Twitter; заблокирована в РФ).
Во дворце утверждают, что предмет, который Макарон пытался спрятать - это "простая салфетка", а не упаковка от наркотиков.
"Эти фальшивые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны", - заявили в резиденции президента.
Также Елисейский дворец опубликовал две фотографии.
На одной из них изображен тот самый предмет и сделана подпись: "Это салфетка. Для вытирания носа".
На другой запечатлен Макрон с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Она подписана: "Это европейское единство. Для строительства мира".
Скандальное видео набрало огромную популярность накануне. На нем Макрон при появлении журналистов быстро убрал со стола маленький белый пакетик (или скомканную бумажку) и спрятал в карман. В свою очередь Мерц прикрыл рукой некий продолговатый предмет.
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Подавляющее большинство пользователей по всему миру предположили, что это были предметы, связанные с употреблением наркотиков.
В Германии эту историю пока никак официально не прокомментировали.