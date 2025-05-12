Военную риторику премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также глав Франции и Германии, может подпитывать то, что «давно употребляет тирания Владимира Зеленского». Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй, перевод слов которого сделал Telegram-канал Пул N3.

Ранее в интернете появилась видеозапись из купе поезда, в котором президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ехали в Киев. При виде камер и журналистов французский лидер попытался спрятать подозрительный пакетик с белым веществом, а его немецкий коллега - маленькую ложечку. После публикации этих кадров политиков заподозрили в употреблении наркотиков.

Бывший член парламента Великобритании Галлоуэй задался вопросом, что же «подпитывает военную риторику Кира Стармера».

«Европейские политические лидеры могли быть накачены тем, что употребляет тирания Зеленского давно. Это никого бы не удивило. Они ведут себя как сумасшедшие», - заметил он.

Политик привел в пример поведение лидеров ЕС в дни празднования Победы, заметив, что они пытались помешать параду в Москве, а также «устраивали саботаж и запугивали» европейских политиков, приехавших в российскую столицу 9 мая.

Напомним, что в Москву на торжественные мероприятия прибыли лидеры ряда стран, в том числе Китая, Бразилии, Венесуэлы, Конго, Узбекистана, Белоруссии, а также Словакии и Сербии. При этом власти Литвы, Латвии, Эстонии запретили самолетам премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича пролет через свое воздушное пространство. А глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия».