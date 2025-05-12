Подаренный Трампу арабской монархией самолет вызвал обвинения во взяточничестве

Трамп говорит, что запланированный подарок роскошного самолета из Катара является очень "прозрачной" сделкой. Новость о подарке, известном как "летающий дворец" от катарской эмирской семьи, который заменит президентский борт Air Force One, вызвала обвинения во взяточничестве и коррупции.

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Дональд Трамп дал понять, что готов принять роскошный самолет, предложенный президенту США в качестве подарка от королевской семьи Катара, что почти сразу же вызвало обвинения во взяточничестве и коррупции, а также соответствующую критику, отмечает The Guardian.

В заявлении Катара, опубликованном в воскресенье, признается, что он провел переговоры с США о “возможной передаче” самолета, который Трамп будет временно использовать в качестве своего президентского самолета, узурпировав Air Force One. В заявлении эмирата отрицается, что окончательное решение о передаче было принято или что это был подарок.

Однако поздно вечером в воскресенье сам Трамп, по-видимому, подтвердил этот план в посте на своей социальной платформе Truth.

“Таким образом, тот факт, что Министерство обороны получает в дар, бесплатно, самолет Боинг-747, который временно заменит 40-летний Air Force One, в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит нечестных демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили за самолет по максимуму”, - заявил американский президент.

Ранее в воскресенье, ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с ситуацией, телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа готовится принять роскошный Boeing 747-8, большой реактивный самолет монаршей семьи Катара, стоимость которого оценивается примерно в 400 миллионов долларов и который описывается как “летающий дворец”. Затем Трамп будет использовать 13-летний самолет в качестве нового президентского лайнера Air Force One незадолго до завершения своего второго пребывания в Овальном кабинете, после чего он будет передан фонду президентской библиотеки не позднее 1 января 2029 года.

Ожидалось, что о роскошном подарке от Катара будет объявлено во время трехдневного турне Трампа по Ближнему Востоку, которое включает Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, сообщает ABC. Однако представитель Катара заявил, что было бы “неточно” говорить о том, что самолет будет подарен “во время предстоящего визита президента Трампа”.

Трамп осмотрел роскошный самолет в феврале, когда он был припаркован в международном аэропорту Палм-Бич, сообщает ABC.

Предполагая, что Трамп примет самолет, как и планировалось, гигантский реактивный самолет сначала будет передан ВВС США, чтобы военное ведомство могло настроить самолет в соответствии со спецификациями, необходимыми для поездок президента, сообщили телеканалу источники ABC. Телеканал добавил, что любые расходы, связанные с его передачей, будут оплачены военно-воздушными силами США, которые получают значительную часть доходов от федеральных налогоплательщиков.

Согласно источникам ABC, генеральный прокурор Трампа Пэм Бонди и его главный юрист в Белом доме Дэвид Уоррингтон заранее пришли к выводу, что Трампу “юридически допустимо” принять роскошный подарок и затем передать его в фонд своей президентской библиотеки.

Сообщается, что оба пришли к такому выводу после того, как юристы адвокатской конторы Белого дома, а также Министерства юстиции заявили, что предоставление самолета в дар не было обусловлено какими-либо официальными действиями и, следовательно, не считается взяточничеством.

Эти юристы подготовили анализ для министра обороны Пита Хегсета, в котором подтвердили, что ничто в самолете не нарушало федеральных законов, запрещающих правительственным чиновникам США принимать подарки от иностранных государств или членов их королевской семьи. На самом деле, по словам источников ABC, Бонди понимала ситуацию так, что самолет был передан ВВС США, а затем фонду президентской библиотеки Трампа, а не самому ее боссу.

Тем не менее, сообщения о весьма необычном – если не сказать беспрецедентном – подарке, который с благословения подчиненных Трампа он получил, вызвали волну критики в адрес президента, отмечает The Guardian. Сенатор-демократ Чак Шумер быстро высмеял политический лозунг Трампа “Америка превыше всего”.

“Ничто так не говорит о ”America First", как Air Force One, представленный Катаром", - говорится в заявлении лидера меньшинства в Сенате США от Нью-Йорка. “Это не просто подкуп – это превосходное иностранное влияние с дополнительным пространством для ног”.

В пятницу Джейми Раскин, конгрессмен-демократ от штата Мэриленд, заявил: “Трамп должен заручиться согласием Конгресса на получение этих 300 миллионов долларов от Катара. Конституция совершенно ясна: никаких подарков любого рода от иностранного государства без разрешения Конгресса. Подарок, которым вы пользуетесь в течение четырех лет, а затем храните в своей библиотеке, все равно остается подарком (и мошенничеством)”.

Социолог-демократ Мэтт Макдермотт выразил схожие чувства, сказав: “Буквально потерял дар речи. Иностранный режим дарит самолет бывшему президенту. Это взяточничество средь бела дня”.

Макдермотт отметил, что организация Trump Organization, которой руководят дети президента, всего за несколько дней до этого объявила о строительстве в Катаре нового поля для гольфа стоимостью 5,5 млрд долларов.

“Сегодня Катар ‘дарит’ Трампу роскошный самолет. Несомненно, это просто совпадение”, - сказал Макдермотт.

Между тем, Джульетт Кайем, профессор международной безопасности Гарвардского университета, сказала: “Аспекты наблюдения и безопасности также вызывают беспокойство, как и мошенничество”.

Аналитик CNN по вопросам безопасности добавил: “Катар, несомненно, предложит самолет, который также удовлетворит их потребности”.