Бывший офицер британской армии, экс-глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил, что ускоренный процесс вступления Украины в ЕС поставил бы под угрозу единство блока и мог бы «импортировать коррупцию» в Евросоюз. Об этом он рассказал в своей статье для Politico.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать с Молдавией, Украиной и Боснией и Герцеговиной переговоры о членстве. В Брюсселе подчеркивали, что членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией.

По мнению Уотли, президент США Дональд Трамп поставил сторонников Украины в сложную ситуацию. Его «агрессивное стремление» к прекращению конфликта ценой крупных уступок со стороны Украины подпитывает нестабильность в Киеве, подчеркнул автор статьи.

В ответ на действия Трампа Европа обещает усилить поддержку Киева, подстегивая нереалистичную политику. В частности, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония теперь призывают к радикальному ускорению приема Украины в ЕС.

«Однако вступление Украины в ЕС представляет собой колоссальную проблему, которая полностью изменит бюджетную структуру блока и поставит под угрозу единство, поскольку страна сразу же станет крупнейшим получателем средств ЕС», - предупредил Уотли.

Эти опасения широко обсуждались в истеблишменте ЕС не так давно. В 2023 году бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не готова к вступлению из-за проблем с верховенством права и коррупцией, заявив: «Любой, кто хоть как-то соприкасался с Украиной, знает, что это страна, которая коррумпирована на всех уровнях».

По словам Уотли, несмотря на множество реформ, эта проблема сохраняется. Опрос, проведенный украинскими властями в 2024 году, показал, что 90 процентов жителей страны считают, что коррупция по-прежнему широко распространена, а большинство говорит, что ситуация в этой области ухудшается. Украинцы считают коррупцию большей угрозой, чем конфликт с Россией, подчеркнул автор статьи.

Критики утверждают, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак воспользовался военным положением как прикрытием, чтобы укрепить свою власть и политизировать государственные институты, используя их для преследования оппонентов и изоляции союзников. Когда расследование в его отношении было «тихо прекращено без объяснений» (его брата заподозрили в продаже политических должностей и доступа к офису Зеленского) - многие восприняли это как подтверждение избирательного правосудия.

Как отметил Уотли, все это говорит о том, что Украина просто не соответствует нескольким важным критериям вступления в ЕС. Членство ей предлагается как средство обеспечения долгосрочной стабильности и привязки Киева к Западу.

Быстрое вступление Украины в ЕС без реформ означало бы повторение прошлых ошибок - только в большем масштабе, уверен экс-глава миссии ОБСЕ. Он напомнил о Черногории и ее проблемах с коррупцией, отметив, что население Украины в 60 раз больше населения Черногории, а ее ВВП до конфликта был в 36 раз больше. Это увеличивает масштаб и сложность проблемы коррупции - реформы могут занять десятилетия.