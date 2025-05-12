Глава МИД Украины обвинил Россию в недостатке мужества

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в недостатке мужества и поприветствовал заявление Владимира Зеленского о том, что он лично отправится в Турцию на переговоры, где ждет президента Владимира Путина. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы толикой такого мужества», — написал Сибига.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

СМИ рассказали, прилетит ли Зеленский в Турцию 15 мая

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в США заявили об очень сильном положении Путина на переговорах.